Jon Oli Arnason i Sørøyane Røde Kors Hjelpekors melder om kjempefine forhold i fjellet for ein skitur. Dei har sørga for at det skal vere gode moglegheiter til å nytte snøen som har kome til å ta seg ein tur ut på ski og har sendt ut oppdatert informasjon om kvar det er køyrt opp skispor tysdag:

Spor 1: Over eidet frå parkeringsplass på Hareidsida over til Øvrevegen i Ulsteinvik.

Spor 2: Frå vasstasjonen over Vikelva og til Onglesætra.

Spor 3: Rundt dammen ved Bugardsmyrane.

Spor 4: Frå Bugardsmyrane og mot Skeide.

Spor 5: Frå vasstasjonen opp i Vikeskaret

Spor 6: Frå Vikeskaret og til råsa mellom Mørdarbakken II og Litlevatnet, der ifrå spor ned til pumpestasjonen, og halvvegs opp til Mosvatnet.

Spor 7: Frå Lisjevatnet ned Ulsteindalen og ned til Kraftstasjonen.

Spor 8: Frå Vikeskaret ned i Osnesdalen og vidare opp mot Bigsetsætra, derfrå til Brødrene, sporet snur ved midtarste broren, sporet går vidare tilbake til Mosvarden.

Spor 9: Frå Mosvarden ned på Skeidsnakken via Røde Kors hytta og tilbake ned til Osnesdalen og til Vikeskaret.

Spor 10: Frå greinavfallsplassen på eidet og oppover Fjellsbrekkene og over til Fjellegarden (nesten)

Spor 11. Scooterspor oppover mot Hasundhornet. Siste 300 meterane til toppen er tilnærma bart.