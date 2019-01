Slår seg saman til sommaren

Nyhende

1. juli 2019 slår Moldskred Regnskapskontor AS og RG Regnskap AS saman til eitt selskap. Det går fram av ei pressemelding frå dei to selskapa.

Det er Tine Skaar Berg som er dagleg leiar i Moldskred Regnskapskontor AS, eit selskap med tre tilsette og om lag 120 kundar. Ifølgje pressemeldinga omsette verksemda for 3,3 millionar kroner i 2018.

RG Regnskap AS er leia av Linda Bratli Vågen og har seks tilsette. Dei omsette for 5,4 millionar kroner i 2018 og har om lag 170 kundar.

Når dei to selskapa no slår seg saman får det nye selskapet ni tilsette, der fem er autoriserte rekneskapsførarar.

"Moldskred Regnskapkontor AS og RG Regnskap AS slår seg saman for å skape eit større miljø, og slik stå betre rusta for framtida sine utfordringar i rekneskaps- og konsulentbransjen. Dette vil vere positivt både for kundar og tilsette. Gjennom samanslåinga blir drifta mindre sårbar", skriv dei to selskapa i pressemeldinga.

Ved samanslåinga vil dei to selskapa også få felles kontorlokale. Då skal heile verksemda inn i Brendehaugen 13, der Moldskred Regnskapskontor AS held til i dag.