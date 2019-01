– Vi blir jakta på

Nyhende

Begge har også til felles at dei er medlemmar av Gülen-rørsla, som støttar demokrati som styringsform.

– Tyrkia i dag er i praksis eit diktatur, fortel Fatma oppgitt, og viser til styret til president Recep Tayyip Erdogan.

Vikebladet Vestposten møtte ho og initiativtakar Mehmet Rustem Akca til ein prat på Ulstein Arena. Dei bur begge i dag på Søre Sunnmøre Mottak.

Fatma ønskjer ikkje å stå fram på bilde eller med fullt namn, fordi ho fryktar for familien sin heime i Tyrkia. Mehmet sin familie er i all hovudsak ute av landet.

Så mange som 765 tyrkarar kom til Norge som flyktningar i 2018. Fordi situasjonen i heimlandet er så utfordrande, kan ikkje Fatma og Mehmet og dei andre reise heim igjen. Der risikerer dei lang fengselsstraff.

Jakta på i heimlandet

Etter det mislukka kuppforsøket 15. juli 2016, som somme meiner eigentleg var eit spel for galleriet regissert av Erdogan sjølv, har over 100.000 personar i den offentlege sektoren i landet blitt skulda for å vere motstandarar av regimet til presidenten. Denne gruppa har som følgje av skuldingane mista jobbane sine og rettstryggleiken dei hadde. Skulelærarane blei spesielt hardt råka.

Både Fatma og Mehmet har flykta til Norge fordi dei ikkje såg det som trygt å bli verande der dei var lenger. I tillegg er dei begge tilhengarar av Gülen-rørsla.

Dette er ei sunni-islamsk transnasjonal religiøs og sosial rørsle som støttar demokrati som styringsform – og som argumenterer for å foreine naturvitskapen og islamsk metafysikk. Leiaren for rørsla, imamen og predikanten Fethullah Gülen, har levd i eksil i USA sidan 1999. Rørsla samarbeidde lenge med Erdogan og partiet AKP, men brotet mellom partane blei synleg frå 2012 av. Presidenten skulda Gülen-rørsla for å ha stått bak det mislukka kuppforsøket, noko Fethullah Gülen nekta hardnakka for.

– Vi ønskjer å fortelje kva som faktisk har skjedd i Tyrkia i den nye tida, tida etter kuppforsøket. Det er nok mange som ikkje heilt forstår kvifor så mange tyrkarar rømmer frå landet, seier Mehmet Rustem Akca.

Også jakta på i utlandet

Fatma jobba som engelsklærar i sju år, på ein skule i Vietnam. Ho budde der i totalt 11 år, og studerte også i det asiatiske landet. Ho har også gifta seg og fått ein son. Då problema oppstod i Tyrkia, spreidde effekten seg også til tyrkiske statsborgarar i Vietnam. Dei blei jakta på, også der.

– Vi måtte flykte. Eg er veldig takksam for at eg og familien min fekk kome til Norge.

Mehmet gjekk lærarskule i Casablanca i Marokko, og var lærar på ein skule der. Han flytta etter kvart til Tunis, hovudstaden i Tunisia, der han også jobba. Han returnerte til heimlandet, men måtte flykte etter kuppforsøket.

– Eg reiste til Mauritania for å jobbe, der eg var i eitt år. Så stengde dei skulen, og flytta til Kamerun for å undervise der. Så blei skulen stengd også der. Passa våre var i ferd med å gå ut på dato også i denne perioden, og vi fekk sjølvsagt ikkje fornya dei, då vi var stempla som fiendar av regimet heime i Tyrkia. Løysinga blei å komme oss til Europa, og så Norge. Det er vi godt nøgde med, seier Mehmet, som har sin næraste familie rundt seg her i Ulsteinvik.

Både Fatma og Mehmet seier at Fethullah Gülen aldri har pålagd lærarar å lære tyrkiske born om vestleg kultur og tradisjonar, men at det er lærarane sjølve som avgjer kva dei vil lære bort.

– I Tyrkia i dag har ein i realiteten ikkje ytringsfridom, ingen fridom i det heile. Gülen har opna sinna våre, og inspirert oss til å hjelpe andre, og tenkje breiare, seier dei to.