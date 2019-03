Ope hus på Flø!

Nyhende

Skriv av aksjonsgruppa

Nei til Flø som turistfyrtårn, og auka trafikk langs Fløvegen

Det er trist dersom nokon har fått inntrykk av at vi som bur på Flø ikkje vil ha gjestar. Det vil vi veldig gjerne, men slik det er på arrangement med ope hus må det vere ein viss kontroll på kor mange som kjem. Det er viktig at vi har nok plass og noko å by på til alle. Dette for at det ikkje skal gå over styr og ende med øydelegging av hus og inventar.

Når kommunen vil gjere Flø om til eit turistfyrtårn for regionen utan å gå i dialog med oss som bur her, opplevest det som ein invasjon av privatlivet. Dette at andre skal definere vår identitet, kven vi skal vere og kven vi skal bli som bygd og som folk. Vi vil sjølve invitere inn til vår eigen fest.

I tillegg til oss som bur på Flø påverkar vedtaket alle andre som bur langs Fløvegen, da dette er den einaste tilkomstvegen til Skeide, Ulstein og Flø. Her er det også mange trafikk farlege punkt, som til dømes krysset Skeidsvegen og Fløvegen, området rundt Skeide Bruk, området rundt Ulstein skule, Ulsteinelva, Gåsneset og Fløstranda.

Vi i aksjonsgruppa Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen, føler oss trygge på at Ulstein kommunestyre ikkje overser nesten 300 underskrifter frå stemmeføre personar som er uroa over vedtaket om at Flø skal ha turistfyrtårnstatus. Vi som har starta denne aksjonen er glade i bygda vår, dei fleste har mindreårige born og vi har investert i og planlagt ei framtid på Flø som vi ynskjer å vere med på å forme sjølve. Alle som har signert er uroa over tryggleiken når dei ferdast langs Fløvegen no og i framtida. Vi har med så mange underskrifter oppfyllt kravet om innbyggarinitiativ med 2% av stemmeføre personar i kommunen.

I sjølve klaga adressert til formannskapet, skreiv vi mellom anna: Dersom Ulstein kommunestyre gjer om på vedtaket, om å gjere Flø til turistfyrtårn, kan prosessen starte på nytt og då som eit tillitsbasert samarbeid med bebuarar, næringsaktørar, og andre som potensielt vil bli påverka av ei eventuell auke i reiselivsaktiviteten til Flø.