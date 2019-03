Dette skal opp i kommunestyret i kveld

Nyhende

Ulstein kommunestyre har møte i kveld. Møtet startar med stormøte i ettermiddag, der temaet er "Arbeidsgivarpolitikk og heiltidskultur". På stormøta møter både politikarar, administrasjon og andre kommunalt tilsette.

Ei viktig sak som skal opp i kveld er ny brannstasjon. Teknisk utval har samrøystes gått inn for at det skal gjennomførast ein open anbodskonkurranse om etablering av ny brannstasjon i Ulsteinvik. I formannskapet vart det fleirtal for at kommunen skal byggje stasjonen i eigen regi. No blir det spennande å sjå kva kommunestyret kjem fram til om dette.

På saklista står også to skjenkesaker. Kaffebaren har søkt om nytt skjenkeløyve, der dei også ønskjer å skjenke brennevin utandørs, i tillegg til øl og vin. Quality Hotel Ulstein har søkt om utvida skjenkeløyve, så dei får skjenke brennevin utandørs. Levekårsutvalet vedtok samrøyes å ikkje rå til at kommunen opnar for skjenking av brennevin utandørs.

Kommunestyret skal også godkjenne årsmeldinga frå kontrollutvalet. Dei skal diskutere Flø fiskerihamn, strategi for nyskaping og veglys og forlenging av gang- og sykkelveg i Saunesmarka. Og dei skal endeleg godkjenne kommuneplanen arealdel 2019-2031.