Her er lista til Hareid Venstre

Torsdagskvelden hadde Hareid Venstre nominasjonsmøte. Det har vore klart ei stund at Annika Brandal er ordførarkandidat for partiet, og Jenny Helen Korsnes står på andreplassen. Men no er også resten av lista klar. Dei tre øvste plassane er kummulerte.

Her er lista:

1. ANNIKA BRANDAL 1981 Brandal

2. JENNY HELEN KORSNES 1979 Hjørungavåg

3. ANN-CHRISTIN BONDE HELLIKSEN 1968 Hareid

4. Odd Erling Norheim Eriksen 1978 Hareid

5. Thor Ove Rekdal Nedrelid 1983 Hjørungavåg

6. John Frode Kvam 1983 Bigset

7. Julianne Flø 1982 Bigset

8. Torstein Nytun 1978 Bigset

9. Ola Leiv Grimstad 1943 Bigset

10. Ann-Helen Grimstad Worren 1971 Hareid

11. Elisabet Warpe 1973 Hareid

12. Kjell Alme 1967 Hjørungavåg

13. Anne Vasstrand 1968 Hjørungavåg

14. Kjell Brandal 1948 Brandal

15. Vigdis Bigset 1953 Bigset

16. Sven-Aslak Veiseth 1981 Brandal

17. Eva Britt Grimstad Jøranli 1952 Hareid

18. Odd Elvanes 1956 Hareid

19. Einar Warholm 1958 Hjørungavåg

20. Åse Kristensen Pilskog 1963 Hjørungavåg

21. Greta Kirkebø 1942 Brandal