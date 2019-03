Også Hareid AP har levert liste

Nyhende

I dag har listene frå Hareid tikka inn. Og no har også Hareid Arbeidarparti levert liste til kommunevalet. Stian Runne Brandal stiller ikkje på lista denne gongen. På toppen av lista finn me Ragnhild Nedrelid, som fleire gonger har møtt i formannskapet som vara for Brandal.

Slik ser lista ut:

1. Ragnhild Viddal Nedrelid, 1967, Hjørungavåg

2. André Bårslett, 1971, Hareid

3. Hege Holstad, 1970, Hareid

4. Ivar-Aage Røyset, 1976, Hareid

5. Jeyuran Vijayaratnam, 1989, Hjørungavåg

6. Modulf Røyset Strandgata, 1951 Hareid

7. Andrzej Flemming,1967, Hareid

8. Janne Kaldvansvik Øvrelid, 1994, Hareid

9. Christina Kaldhol Røysetvegen, 1989, Bigset

10. Ann Katrin Røyset, 1983, Bigset

11. Alf Erik Bjåstad, 1984, Hareid

12. Frank Grimstad, 1967, Hareid

13. Linn Urke, 1983, Hareid

14. Anders Hjelle Øiestad, 1987, Hareid

15. Siv-Marit Røyset Kaldhol, 1967, Bigset

16. Vigdis Riise, 1945, Hareid

17. Simon Holstad, 1999, Hareid