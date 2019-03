Det blir anbodskonkurranse

Nyhende

– Om me skal kome vidare i denne saka treng me tomt, sa ulsteinordførar Knut Erik Engh (Frp). Men dei tomtene kommunen har tilgjengelege sjølve var det ikkje stemning for å byggje på. Difor går kommunestyret inn for ein anbodskonkurranse innanfor eit geografisk avgrensa område i sentrum.