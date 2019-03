Nyhende

Komande måndag får Rolls-Royce Marine nye eigarar og er igjen tilbake på norske hender. Endeleg, vil mange seie.

Allereie i januar i fjor vart det klart at Rolls-Royce ville kvitte seg med marinedivisjonen. Så følgde ei mange månader lang og usikker tid for dei tilsette. Då nyheita kom i fjor sommar om at Kongsberg Gruppen ville kjøpe, var reaksjonane udelt positive. «Det er heilt fantastisk! Dette var den løysinga me håpte på. Dette vil bety mykje for regionen, det er eg heilt sikker på», sa ein strålande fornøgd Ulsteinordførar.

Også dei tilsette på avdelinga i Ulsteinvik var fornøgde: «Dette er ein gledas dag!», slo Kjell Bjørn Hatlebakk, hovudtillitsvalt i Fellesforbundet fast. Sverre Thorsø, nestleiar i bedriftsklubben, var oppteken av at det framleis er utfordringar i den maritime marknaden: «No startar arbeidet med å bygge konsernet vidare. Der har vi enno ein lang veg å gå», sa han.

Allereie dagen etter eigarskiftet inviterer representantar frå Kongsberg Gruppen til allmøte på dei fem avdelingane på Sunnmøre. To av avdelingane ligg på Hareidlandet: I Ulsteinvik og Hjørungavåg. Kvar stopp skal vare i berre førti minutt, så det blir ikkje mykje tid for dei tilsette å stille spørsmål i denne omgang. For spørsmåla er truleg mange.

Det har gått ni månader sidan nyheita om oppkjøpet kom. Det er liten tvil om at eigarskiftet er velkome og etterlengta. Men med nye eigarar følgjer det også forventningar om utvikling og nysatsing i marinedivisjonen.

Avdelingane i Ulsteinvik og Hjørungavåg har til saman rundt 480 tilsette. Vi ønskjer Kongsberg velkomne og håper dei tek vare på og utviklar divisjonen, slik at arbeidsplassane blir trygge.