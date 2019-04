Hareid Krf stiller liste

Nyhende

Marit Øien Sæverud varsla tidleg frå om at ho ikkje kom til å ta ein periode til for Kristeleg Folkeparti i kommunepolitikken. Grunnen var splittinga i partiet i fjor haust, der Sæverud støtte tankane Knut Arild Hareide målbar.

Marit Øien Sæverud har vore lokalpolitikar i mange år, og det knytte seg ein del spenning til kven som kom til å ta over etter henne. No er det klart at det er Hallvard Sæverud som er ny listetopp for Hareid Kristeleg Folkeparti. Han og andrekandidat Turid Engen er kummulerte.

Slik ser lista ut:

1. Hallvard Sæverud (1956) Hareid

2. Turid Engen (1956) Hareid

3. Kjersti Røyset Topphol (1959) Bigset

4. Kjartan Snipsøyr (1942) Hjørungavåg

5. Jostein Bjørn Hareid (1938) Hareid

6. Lidvar Arne Grimstad (1943) Hareid

7. Odd Lykstad (1951) Hareid