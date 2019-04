Her kan det bli aktuelt med vindkraft

Nyhende

NVE har levert sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. I forslaget peiker dei ut 13 område i Noreg som dei ser på som dei mest eigna områda for utbygging av vindkraft på land.

- Dette er ikkje ein utbyggingsplan, presiserer vassdrags- og energidirektør Kjell Lund i ei pressemelding. Dette er ein fagleg gjennomgang for å peike ut dei områda i Noreg som er mest eigna for vindkraft når ein tar omsyn til miljø. og samfunnsverknader. Frå opphavleg 43 analyseområde sit dei no att med 13. Også i dei utpeikte områda vil det vere store areal som er uaktuelle for vindkraft.

- Konsesjonsprosessane framover til vere minst like grundige og strenge som i dag, varslar Lund.

Det er ei rekkje etatar og fagmiljø som har samarbeidd med NVE for å lage Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. Dei har også fått innspel frå interesseorganisasjonar og nasjonale, regionale og lokale myndigheiter.

NVE legg opp til at søknader i dei mest eigna områda blir prioriterte framfors søknader i område som ikkje er prioritert.