Skal plante 400 meter hekk

Nyhende

- Ingen har vel dei seinare åra gjort så mykje for å skape positiv blest rundt Ulstein som Karsten Warholm. Dette ønskjer vi å heidre han for, seier ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh.

Difor er det no i ferd med å verte utarbeidd skisser for ei ombygging av sjølvaste paradegata i Ulsteinvik, Sjøgata, som i følgje planane skal endre namn til Karsten Warholms gate. Målet er å opne den nye gata i samband med at Warholm fyller 25 år den 28. februar 2021.

- Karsten har gjort ein stor innsats, både for Ulstein og for norsk friidrett, og for å understreke dette ytterlegare vil vi plante ein hekk midt i gata, ei beplantning som vil strekke seg dei 400 meterane frå portalen i rundkøyringa ved Saunes og til fontenen «Seaspray» ved rundkøyringa til Vikemyra, forklarer ordføraren.

Som mange sikkert hugsar var vart Warholm den første norske mannlege verdsmeisteren i ei løpsøving etter å ha vunne nettopp i øvinga 400 meter hekk under VM i friidrett i London 9. august 2017.

Engh kan elles opplyse om at hekken vert vintergrøn, og at valet står mellom planteslaga thuja og barlind.

Må stenge gata i eitt og eit halvt år

Det er romsdalsfirmaet Lund&Sylte som skal leie prosjektet med ombygginga av gata.

- Det vil verte eit omfattande arbeid å bygge om gata etter som vegbanen må utvidast ein meter på kvar side for å gi plass til hekken. Planen er at anleggsarbeidet skal starte i byrjinga av august i år og gata vil verte stengd for trafikk fram til utgangen av 2020, seier prosjektleiar Arvid Sylte.

Etter det vi får opplyst vil omkøyring skje via Bjørndalsvegen i anleggsperioden.

Enklare for bussane

Hekken vil også fungere som ein midtdelar. Dette inneber at bilar som skal ut på vegen frå til dømes kulturalmenningen og skal køyre i retning Saunes, vil verte nøydde til å svinge til venstre og køyre via rundkøyringa ved Vikemyra for å komme seg over til motgåande køyrefelt, ettersom dei ikkje kan krysse vegen på grunn av hekken.

- Dette vil føre til at bussane kjem seg lettare inn på vegen, i og med at dei då berre vil måtte forholde seg til køyretøy som kjem frå venstre, poengterer ordførar Engh.