Skuffa over ordføraren

Skrive av Jan E. Helseth

Jeg er for tiden pasient på Mork Rehalitering og er rimelig engasjert i debatten som foregår i HMR om avvikling av Rehablitering - bl. annet på Mork.

Det var således veldig skuffende å se at vår ordfører i Ulstein - som den eneste i vår region - ikke ville signere henstillingen til HMR om å bevare Mork. Dette har jeg sagt til ham i en mail som han besvarte og forklarte slik som han har gjort i Vikebladet.

Under de få ukene jeg har vært på mitt opphold denne gang har jeg vært sammen med 2 andre fra Ulstein, flere fra Nordmøre og flere fra Romsdal og som alle gir uttrykk for at det er det gode ryktet som Mork har som fikk de til å søke hit, selv om det medfører flere timers biltur for familien for å komme på besøk.

Vår ordførers forsøk på å blande «epler og appelsiner» i samme pose var sikkert godt nok ment, men ved IKKE å signere etterlater han inntrykk av det motsatte! Jeg opplevde å få spørsmål fra ansatte på Mork om hvorfor Ulstein kommune ikke ville beholde Mork.

Det var gledelig å lese at flere på kommunestyret i forrige uke hadde tatt ordet til fordel for Mork - også folk fra Ulstein trenger en plass som Mork, vi kan aldri klare å erstatte denne i egen regi !

Slik jeg forstår så har vår ordfører aldri vært på Mork - dersom du har lyst til å få erfare selv gjør jeg gjerne et forsøk på å arrangere besøk nå når jeg er der - frem til påske.