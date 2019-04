Inviterer til debatt om press hjå ungdom

Nyhende

Prosjektet Ung Arena startar torsdag opp eit nytt månadleg tilbod. Arrangementet har fått namnet "Få det sagt! Debattarena for ungdom" og blir gjennomført i Ulstein bibliotek frå 15.30.

I ei pressemelding frå arrangørane går det fram at temaet for den første debatten er press hjå ungdom, og at ein mellom anna har henta inn helsesjukepleiar Wenche Gjerde Sætre og Steffen Andersson frå ungdomsrådet til å delta i debatten.

"Det blir ein samtale rundt temaet og publikum har høve til å både be om ordet for å kome med innspel til debatten samt kome med skriftlege spørsmål som kan stillast til debattdeltakarane", skriv Ung Arena i pressemeldinga.

Arrangørane skriv også at målet med dette arrangementet er å skape ein arena der ungdom kan diskutere saker som opptek dei.