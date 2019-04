Flott gåve til Hareid IL

Nyhende

Det var under klubbkvelden til Hareid IL torsdag at dagleg ledar ved Frivillighetssentralen i Hareid kommune, Heidi Kvalsvik, delte ut totalt 50.000 kroner frå overskotet til Brukt & Billig-butikken til dei to gruppene i Hareid IL.

Det er dei tilsette på bruktbutikken som har bestemt at mesteparten av overskotet denne gongen skal gå til tiltak for barn og unge.

– Då er Hareid IL ein flott aktør for lokalsamfunnet og vi ser alt det frivillige arbeidet som blir gjort i eit idrettslag, fortel Kvalsvik.

Turngruppa får 30.000 kroner som skal brukast til å kjøpe inn nye turnmatter, medan handballgruppa får 20.000 kroner som eit bidrag til å skaffe seg nye poengtavler i Hareidhallen.

Totalt deler Brukt & Billig-butikken ut 100.000 kroner til lokal aktivitet i 2019.

Anita Waage, dagleg leiar i Hareid IL, fortel at idrettslaget er svært takksame for gåva.