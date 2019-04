- Det er overraskande at ikkje fleire har kjent si besøkstid

Nyhende

Denne og neste veke arrangerer Ulstein kommune folkemøte. Dei to første er unnagjort (Hasund/Dimna og Ulsteinvik) og oppmøtet har diverre ikkje vore imponerande. På møtet for Hasund/Dimna var det femten frammøtte, i Ulsteinvik rundt 25.

På desse møta informerer kommunen om den økonomiske situasjonen og om førebyggande arbeid blant born og unge, og politiet snakkar om kva som må til for å sikre ein trygg oppvekst. I tillegg er det høve til å ta opp lokale saker som dei ulike krinsane er opptekne av. Det er det som heiter innbyggardialog.

Det er mange måtar innbyggarane kan påverke politisk og administrativ leiing i ein kommune. Å halde innlegg under «open talarstol» i kommunestyret vil nok vere ei utfordring for mange. Men å dukke opp på det årlege folkemøtet der du bur, burde vere overkomeleg for dei fleste.

Det er difor overraskande at ikkje fleire har kjent si besøkstid. Møta er ein fin måte å bli oppdatert på, få informasjon, stille spørsmål til dei som sit med makt i kommunen, og ikkje minst målbere saker folk flest måtte vere opptekne av.

Det er også overraskande at ikkje fleire lokalpolitikarar har delteke på møta. «Dei som har lyst på ein plass i kommunestyret bør stille på desse møta», sa Ulsteinordføraren til lokalavisa før folkemøterekkja starta i år. Verken i Hasund/Dimna eller Ulsteinvik var det mange som såg ut til å ha teke til seg den oppmodinga. Heller ikkje frå det sitjande kommunestyret har det vore mange representantar å sjå.

Dei to siste møta er komande måndag for Flø/Ulstein/Skeide og onsdag for Haddal/Eiksund. Vi håper at mange tek seg tid til å vere med og engasjere seg i lokaldemokratiet.