- Håper politikarane no har forstått bekymringane våre

Nyhende

I høve til dei andre grendene der Ulstein kommune til no har gjennomført opne folkemøte, var oppmøtet på Ulstein bedehus godt. Og etter at lensmann Hans-Erik Pettersen og rådmann Verner Larsen hadde hatt sine orienteringar, var det klart for den opne delen, der dei frammøtte kunne få spørje ordføraren, lensmannen og rådmannen om det dei måtte ha på hjartet.