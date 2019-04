Nok er nok, Ulstein kommune

Nyhende

Johan Ottesen

Ulsteinvik

I samband med at kommunen ville ha synfaring for å gjere inngrep i nausttomta mi på Osnessanden, sende eg 22. november 2018 ei melding til kommunen. Etter innleiingsvis å ha peikt på at kommunen gjennom mange år har sabotert påbodet frå Miljøverndepartementet om plassering av framtidig gravplass, skreiv eg vidare at for «meg var dette vedtaket det viktigaste som vart gjort i samband med denne reguleringsplanen. Når kommunen ikkje er innstilt på å følgje vedtaket i departementet, ser eg ingen grunn til oppfylle andre delar av reguleringsplanen. Eg ser difor lita meining i å vere med på synfaring og diskusjonar om frivillig avståing av grunn.»

Ein oppegåande politikarar vil kunne lese av dette: Vedkomande er innstilt på frivillige avtalar, men først må kommunen rette seg etter vedtaket i Miljøverndepartementet 18. februar 2005. Eit vedtak som kommunen har neglisjert i årevis. Etter at eg sende meldinga har me fått vite at fylket nok ein gong har sagt nei til gravplass her. Det hjelpte heller ikkje med meklingsmøte. Kanskje var det på tide at kommunen stoppa, brukte fornuft og dermed hadde fått ei løysing både på badeplass og sanitærbygg? No kan dei berre gløyme å få til ei frivillig ordning. Men kommunen har no eit verkty som heiter oreigning.

Skal eit politisk system ha legitimitet, kjennest rettferdig, må underordna organ rette seg etter vedtak gjort i overordna organ. Departement må følgje opp vedtak gjort av regjering/storting. Kommunen må rette seg etter vedtak gjort på fylkesplan og i departement. Dersom ein kommune saboterer vedtak gjort av fylke og departement, er dei med på å rive ned sitt eige fundament og skaper også politikarforakt. Dei øydelegg limet som skal halde samfunnet saman. Kvifor skal eg, som den vesle mann, rette meg etter Ulstein kommune når det gjeld same reguleringsplanen der kommunen ikkje følgjer departementet sitt påbod? Vil kommunen berre plukke godteri frå øvste hylla?

Miljøverndepartementet sa i 2005 at kommunen må finne ein annan gravplass enn på det føreslegne arealet på Osnes. I samband forkastinga av gravplassalternativet på Hovset i 2008, heldt Ulstein kommunestyre på at ein ville likevel ha gravplass på Osnes. Men dette opphevar ikkje eit vedtak gjort av eit overordna organ. Når kommunen til dømes i bygningssaker seier at eit hus kan oppførast etter dei og dei vilkåra, vert ikkje dette vedtaket oppheva om vedkomande byggherre set opp eit i strid med føresetnadane. Han må ta konsekvensane av sine gjerningar. På same måten er det med departementet sitt vedtak: det gjeld same kva kommunen måtte meine.

I samband med planane om ein velodrom på Eidet vart det også nemnt at området der kunne vere aktuelt som gravplass. På dette møtet sa ordførar Jan Berset, ifølgje Vikebladet 19.05.2012, at heller enn å leggje gravplass her, ville han «i staden kjempe – om det så var med sivil ulydnad – for at det skal bli mogleg å utvide gravplassen på Osnes.» No har eg ikkje så god oversikt over kva aksjonsformer høgrefolk likar å nytte seg av i slike samanhengar. Men eit tenkjeleg alternativ kunne vere at ordføraren lenka seg fast midt i ei attelege på Osnes og med ein stor plakat: «Her vil eg gravleggjast».

Kanskje burde også kontrollutvalet i kommunen ha vurdert den manglande oppfølgjinga i Ulstein kommune av Miljøverndepartementet sitt vedtak frå den tida Knut Arild Hareide var statsråd der?

I august 2000 kunne me lese i Vikebladet at kommunen har fått statstilskot for kjøp av Osnessanden. Eg kan ikkje hugse, men det er jo mange år sidan, at eg den gongen fekk spørsmål om å selje min del av sanden. Kva som skjedde med pengane som kommunen fekk, veit eg ikkje. Kanskje måtte dei betalast tilbake på grunn av kommunal somling og lita interesse for prosjektet, eller så hamna dei i eit anna hol. Men ein ting er i alle fall sikkert: grunneigarane av Osnessanden har ikkje lagt hindringar i vegen for at folk kan nytte denne fine badestranda, sjølv om dei fleste i min oppvekst syntest Sandvika og Sandbadet var ein betre badeplass.

Eg forstår at det også kan vere trong for eit sanitæranlegg i tilknyting til badestranda. Jamfør her oppslaget i Vikebladet 3. mai 2012. Overskrifta der var: -Kyrkjegarden skal ikkje vere ein leikeplass for fulle ungdomar. Vidare vart det sagt: Når ungdom drikk mykje øl, vin eller sterkare saker, det naturleg at væska som går inn etter kvart må ut. Toalettet på gravplassen hadde ikkje stor nok kapasitet til hjelpe alle. Løysinga var å gjere frå seg langs ein husvegg eller inne på gravplassen. Eg skal ikkje utdjupe dei vidare detaljane.

Når kommunen no byr opp til dans og spør om sal av grunn, synest eg det heile er ganske umusikalsk og greier ikkje å følgje takta. Eg har i alle år kjempa for å verne dyrka mark. Eit slikt vern er ikkje først og fremst for dagens grunneigarar, men for dei komande generasjonar sett i lys av matmangel og miljøendringar. Og Møre og Romsdal er verstingfylke når det gjeld nedbygging av matjord.

Fleire gonger har eg peika på at kommunen ikkje følgjer opp vedtak i overordna organ. Det har gått med mange timar og vore søvnlause netter for den som vil kjempe mot den lokale «makta». Og når Ulstein kommune «om så med sivil ulydnad» ikkje vil gjennomføre påbodet departementet gav i samband med denne reguleringsplanen, ser eg ingen grunn til å vere imøtekomande når det gjeld dei andre delane av planen.