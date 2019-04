Den nye nettportalen er lansert

Nyhende

– Dette blir så bra, jublar leiande helsesjukepleiar Kristin Meli over den nye nettportalen for helsestasjonane på Søre Sunnmøre som vart lansert i går. Helsesjukepleiarane er strålande nøgde med jobben prosjektleiar Inge Pettersen har gjort til no.