Nyhende

I ei trafikkmelding frå Fjord1 går det fram at avgangar merka med B på Hareid - Sulesund er kansellert inntil vidare. Bakgrunnen skal vere tekniske problem.

Ruta har vore ute av drift heilt sidan 06:00 tysdag morgon, men like over 10:00 kom Fjord1 ut med melding om at det blir normal drift i sambandet.