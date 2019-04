– Ikkje god nok struktur

Nyhende

– Det forargar meg at det kjem påstandar om at vi held unna bevis, at vi med vilje har øydelagt dokument, seier ordførar Knut Erik Engh. Han siktar til eit intervju Sunnmørsposten hadde med advokaten til søskena, Mette Yvonne Larsen, denne veka. Der seier Larsen følgjande: «Det å rekonstruere ei sak dersom ting bevisst er fjerna, er krevjande men slett ikkje umogeleg. Mangel på bevis er også eit bevis.»