Jeg er sterkt imot at vi skal bygge ned deler av den lille, men svært så vakre «fjellheimen» vår! Et rekreasjonsområde for den voksende bosettingen på Hareidlandet.

Utbyggingen, slik jeg ser det vil komme relativt nær bolig områder og hytte etableringer. Mange spørsmål må besvares for mitt vedkommende, hva vil skje med fuglelivet ved Grimstadvannet og Snipsøyrvannet?

Det vil også gripe inn i hva vi har av småviltet og få betydning for hjortelivet, vil jeg tro. Store anleggsveier og golde områder rundt turbinene vil ta et kjempejafs av et turområde som brukes daglig av så mange. Områder med sitt plante og dyreliv som er lett å nå for de aller fleste av oss.

I Norge vil slike utbygginger ødelegge mye mye mer av sårbar natur enn f eks i Tyskland. Der ligger vindmøllene nær autobanene, «anleggsveiene» er klare allerede, og det er ikke de områdene vi besøker som turister! Norge har en unik natur, et fortrinn som gir muligheter for næringer der dette er etterspurt.

Jeg regner meg for å være av en fredelig natur, men her vil jeg gå i «krigen». Jeg håper at det vil være mange som vil kjempe for å ta vare på det vi har av natur på Hareidlandet.

Hermed oppfordres alle som har motforestillinger til utbygging av vindkraft å samle seg. Her vil vel en underskriftskampanje være på sin plass, og er det ikke nok så får en ta fram bunaden. Jeg likte Nordmøringenes kampyttring!

Et apropos til slutt; det er kommunevalg til høsten, jeg forventer at partiene flagger sitt ståsted i denne saken!

Hannelore Måseide

Ulsteinvik

