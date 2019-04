Grevstad på andreplass

Nyhende

Åpen Folkekirke Møre har hatt nominasjonsmøte og kome fram til at dei stiller liste til kyrkjevalet til hausten. Åpen Folkekirke vart danna i 2014, og det er andre gongen at dei stiller liste. Og på andreplass på denne lista finn me Ole Martin Grevstad frå Ulsteinvik. Han og listetopp Therese Utgård frå Sykkylven står på kumulert plass.

Sist kyrkjeval vart Grevstad vald inn som vara i Møre bispedømmeråd, medan Olav Myklebust frå Gursken kom inn på fast plass. Myklebust står på lista i år også, men lenger nede, på femteplass.

Åpen Folkekirke kjempar for ei open, inkluderande og demokratisk folkekyrkje. Etter denne lista kom inn i bispedømmerådet har dei fått gjennomslag for mellom anna likekjønna vigsel. - Endeleg er kyrkja open for ale par som ønskjer å feire kjærleiken og kvarandre! Men framleis står det att viktige kampsaker, heiter det i pressemeldinga frå dei.

– Møre bispedøme er eitt av få bispedøme der skeive framleis blir diskriminert ved tilsetjingar. I utlysningstekstar til vigsla stillingar står det framleis at «samlivsform vil bli etterspurt og kan bli vektlagt», noko som rammar skeive. Det er særskilt negativt då Møre slit med rekruttering av prestar. Vi kan ikkje skjøne at det er betre å ikkje ha ein prest, enn å ha ein skeiv prest, seier listetopp Utgård i pressemeldinga.

Åpen Folkekirke meiner at kvalifikasjonar, ikkje samlivsform eller seksuell orientering, skal avgjere om ein får jobben.

Dei vil ha ei kyrkje der alle kan kome med si tru og sin tvil, i glede og sorg, og med heile seg.

Åpen folkekirke Møre si liste til Kirkevalet 2019:

1. Therese Utgård, Sykkylven, kumulert

2. Ole Martin Grevstad, Ulsteinvik, kumulert

3. Maren Elgsaas Jenssen, Kristiansund

4. Margaret S. Mørk, Molde

5. Olav Myklebust, Gursken

6. Evy Sisilie Bergum, Molde

7. Sverre Steinnes, Kristiansund

8. Henry Ståle Farstad, Fræna

9. Elise Vik Nordbrønd, Ålesund

10. Audun Askim, Ålesund

11. Kari Grindvik, Skodje

12. Erik Kursetgjerde, Sykkylven

13. Ida Therese Frågodt, Gursken

14. Magnar Hjertenæs, Ørsta

15. Ruth Wenche Hebnes Vinje, Ålesund

16. Arild Hevrøy, Ålesund

17. Trine Lise Auflem Vik, Gursken

18. Jon Inge Lervåg, Ålesund