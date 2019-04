Klare for storinnrykk

Nyhende

– Vi har fått opp 13 benkar, to barnebenkar og 11 av typen ein ser på biletet, fortel Bjarne Røren, primus motor for Uglesætra på Dimnøya.

Den siste tida har Røren og medhjelparane gjort sitt for å gjere både Uglesætra og området rundt klart for våren.

Røren fortel at ein med støtte frå ulike verksemder som støttar prosjektet har jobba med å få på plass nye benkar i området sidan nyttår.

– Dei gamle benkane var utslitne. I fjor hadde vi også besøk av «Den Gylne Spaserstokk» frå Ørsta og dei ønskte seg fleire benkar på ruta, fortel Røren.

– No skal behovet vere dekt heilt ut til Uleberget, legg han til.

Dei 13 benkane er nemleg plasserte i området mellom Uglesætra og Uleberget, og gir turgåarane sjansen til å ta ein liten rast dersom dei ønskjer det.

I tillegg til at det har kome opp nye benkar, har ein også sørga for at dei som nyttar området skal kunne gå mest mogleg tørrskodde.

– Vi har lagt ut nye kjeppar å gå på over myra. Det er tredje gongen vi gjer dette, forklarar Røren.

Målet var å verte ferdige før påske og det har ein også klart, men Røren fortel at det allereie var mange som tok turen til Uglesætra sist helg.

I fjor var det registrert om lag 8700 besøk ved Uglesætra, i tillegg til at mange ikkje registrerer seg. Fjorårsbesøket var litt bak 2017, men det var også eit rekordår for besøk på Uglesætra.