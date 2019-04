843 svarte på innbyggjarundersøkinga

Nyhende

Det vil seie 21 prosent av innbyggjarane i Hareid kommune logga seg på mobiltelefonen eller datamaskina og svara på innbyggjarundersøkinga før påske.

I slutten av mars i år gjekk informasjonskonsulent Erlend Friestad og rådmann Ragnhild Velsvik Berge ut og bad innbyggjarane i Hareid kommune seie meininga si om korleis det er å bu i kommunen og kor nøgde dei er med dei kommunale tenestene. Fristen for å svare var 14. april.

Det var sendt ut postkort til kvar husstand, med passord dei skulle bruke for å logge seg inn på nettet og svare.

Elevar frå ungdomsskulen drog opp på Hareid sjukeheim for å hjelpe dei eldre å svare.

Innbyggjarane kunne også få hjelp på Hareid folkebibliotek og Hareid frivilligsentral til å logge seg inn og svare.

Flest kvinner som svarte

Hareid kommune vil no gå gjennom svara og analysere svara før resultatet blir presentert for politikarar og innbyggjarar. Alt no kan dei røpe litt av kven som svarte på undersøkinga.

55.5 prosent av svara kom frå kvinner.

79,5 prosent av dei som svarte har budd i kommunen i meir enn 15 år.

25,4 prosent av dei som svarte bur saman med minst ein person under 18 år.

38,6 prosent av dei som svarte bur i ein husstand med to personar.

77,8 prosent av dei som svarte bur i einebustad.

49,9 prosent av dei som svarte har universitet- eller høgskuleutdanning.