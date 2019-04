Ulstein søkjer etter ny kommunalsjef

Nyhende

I staden for ny assisterande rådmann kom Ulstein kommune fram til at dei vil ha ein ny kommunalsjef. Og den nye kommunalsjefen blir kommunalsjef for organisasjon og utvikling.

Aktuelle oppgåver for den nye stillinga er overordna ansvar for interkommunalt og tverrsektorielt utviklingsarbeid, digitalisering, kvalitetssikring og innkjøp. Personen skal også ha personalansvar for leiarane i stabseininga. Den nye kommunalsjefen blir stadfortredar for rådmannen.

Ulstein kommune søkjer etter ein person med høgare utdanning, god kunnskap om samspelet mellom politikk, fag og administrasjon. Personen bør også ha erfaring frå organisasjonsutvikling og utviklingsarbeid.

Søknadsfristen er 30. april 2019.