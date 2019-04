Ungdomspanelet støttar ungdomsrådet i Hareid

Nyhende

Like før påske delte Ungdomspanelet i Møre og Romsdal ut 125.000 kroner til ulike ungdomsaktivitetar i fylket.

- Talet på søknader og den store breidda i aktivitetar og tiltak det blir søkt støtte til, viser at det er eit stort engasjement for å skape fleire og betre aktivitetar for ungdom i fylket vårt. Vi i ungdomspanelet er derfor glade for at vi får vere med å realisere nokre av dei via ungdomsmidlane, seier leiar av ungdomspanelet Urtė Karanauskaitė.

13 ungdomsaktivitetar fekk støtte frå Ungdomspanelet i denne omgang, mellom anna Ungdomsrådet i Hareid kommune, som fekk eit tilskot til utstyr på 10.000 kroner.

Desse aktivitetane fekk støtte: