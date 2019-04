Første Lindblad-skroget på plass

Nyhende

Tysdag morgon kom skroget til det første polarfartøyet Ulstein Verft skal bygge for Lindblad Expeditions inn Ulsteinfjorden. Tysdag formiddag var skipet på plass ved kaia på Ulstein Verft.

Skipet er ein del av Lindblad Expeditions-National Geographic-flåten.

Det er Ulstein Design & Solutions som står for design på fartøyet - som også får den velkjende X-Bow'en.

I januar i år vart det klart at Ulstein Verft også skal bygge båt nummer to for Lindblad.

Her kan du lese meir om fartøya og kontraktane:

