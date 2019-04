Første Lindblad-skroget snart på plass

Nyhende

Tysdag morgon kom skroget til det første polarfartøyet Ulstein Verft skal bygge for Lindblad Expeditions inn Ulsteinfjorden.

Skipet er ein del av Lindblad Expeditions-National Geographic-flåten.

Det er også Ulstein som står for design på fartøyet som får den velkjende X-Bow'en.

I januar i år vart det klart at Ulstein også skal bygge båt nummer to for Lindblad.

