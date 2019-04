Snart blir Fosnavåg amerikanisert igjen

Nyhende

1. mai er dagen då Fosnavåg blir invadert av amerikanske bilar og MC.

Amcar Ytre Søre Sunnmøre inviterer for 35. gang til Vårmønstring på Herøy Kulturhus i Fosnavåg.

Som tidlegare år slepp alle amerikanske bilar og motorsyklar gratis inn. Det har tidlegare år vore over 4000 køyretøy og over 4000 personar innom portane denne dagen.

Det blir mykje å sjå, både ute og inne. Ute blir det bilar og motorsyklar, og inne blir det utstilling av modellbilar. Publikum blir oppmoda om å ta med modellbilar til utstillinga. Og inkludert i inngangbilletten er ein dukkert i Sunnmørsbadet.

Amcar Ytre Sunnmøre skriv i ei pressemelding at det blir store og flotte premiar frå USA som skal delast ut i 18 klassar pluss 3 Car of the Show-premiar. Det er ingen jury, men publikum og utstillarar som avgjer kven som fortener premie.