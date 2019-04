Samspel bygd og kyrkjegard

Nyhende

Folk i Hareid kommune er glade i kyrkja si, og den er mykje i bruk gjennom heile året. Men vi har også ein kyrkjegard som blir mykje besøkt og som vi ønskjer skal sjå fin og velstelt ut. Men vi treng hjelp til å vedlikehalde denne no når våren kjem, og inviterer difor bygdefolket til å ta del på vårdugnad på kyrkjegarden laurdag 27. april.

– Dei fleste har eit forhold til kyrkja, og vi ønskjer at dette også skal gjelde kyrkjegarden. Vi veit at både folk i Brandal, Bigset, Hjørungavåg og Hareid er flinke til å ta del på å samhandle til det beste for lokalsamfunnet, noko som har vist seg i mange samanhengar, seier Lars Sellereite (leiar i kyrkje- og kyrkjegardsutvalet). Sellereite har tatt del på vårdugnad i mange år, og veit kor viktig dette arbeidet er. Vi håpar difor at vi kan få med flest mogleg på ein felles laurdags formiddag på kyrkjegarden 27. april. Om du er ung eller gamal – kom å bli med på å gjere kyrkjegarden fin og kjenne på eit eigarskap til å ta vare på denne fine middelaldergrunnen som kyrkjegarden ligg på.

Kyrkjebakken ligg på middelaldergrunn

– Tenk berre på kva som har vore tidlegare her på kyrkjebakken, seier kyrkjeverje Bente Andreassen Pilskog, og fortset.

Her ligg grunnen til ein gamal middelalderkyrkjegard og det er funne arkeologiske spor etter bronsealderen nord for kyrkja. Den fyrste kyrkja som vi kjenner til på Hareid var ei stavkyrkje bygd på 12-1300-talet, som brann ned etter eit lynnedslag i 1806, som stod like nordaust for prestestova. – Det er klart at vi må stelle godt med og ta vare på kyrkjegarden vår, og oppmodar dei som kan om å ta del. Ta gjerne med hanskar, ei rive, hekksaks eller trillebår, og gjerne ein ven eller to, så skal vi fordele oppgåver. Saman blir det kjekt og arbeidet går raskare unna. Dugnad kan vere så mangt, det blir både kaffipause, prat og ei matykt.

Lause gjenstandar

Når snøen er borte og våren er i full gong, er det mykje å gjere på ein kyrkjegard. Private gravfestarar må også bidra å halde orden rundt gravminna. Blomstervasar, dekorgjenstandar og anna utstyr som kan hindre drifta av kyrkjegarden, må ryddast vekk og ikkje leggast bak eller rundt minnesteinar. Då kjem det til hinder når graset skal klippast. Ta heller ubrukte ting med heim. Sjølv om vi utan varsel kan fjerne utstyr, er det best om folk kan gjere dette sjølv, seier kyrkjeverja.

Ver så snill

Ei anna utfordring på kyrkjegarden, er at dei som steller på gravminna til sine kjære, må bli flinkare til å sortere avfallet før dei kastar det i bossdunkane. Vi har merka dunkane med hageavfall, plast eller papir. Det er ikkje få timar vi må bruke på å sortere avfall før vi kan sende søpla vidare. Tenk om kvar enkelt tok ansvar for å sortere, då hadde dei tilsette kunne brukt tida til anna viktig arbeid på kyrkjegarden. Og ser du at noko avfall er hamna på feil plass, er det lov å legge det på rett plass. Bli med på laget, samspel skap resultat – både for miljø og samhald.

