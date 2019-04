Redningsvest og rask varsling kan redde liv på sjøen

Nyhende

(NPK-NTB): Sein varsling og nedkjøling bidrog truleg til at nokre av fritidsbåtulykkene i fjor fekk dødeleg utfall, ifølgje ein ny rapport frå Havarikommisjonen.

Halvparten av dei som omkom i fritidsbåtulykker i 2018, drukna etter at båten kantra, eller etter å ha falle i vatnet. I dei fleste tilfella tok det lang tid, meir enn 45 minutt, før andre var klar over at dei var i nød.

Nedkjøling har mest truleg bidratt til at dei omkom, skriv Havarikommisjonen i kartlegginga av fritidsbåtulykker, som vart lagt fram torsdag.

Havarikommisjonen slår fast at umiddelbar varsling om nød og posisjon, og dessutan riktig tilpassa redningsvest og påkledning som hindrar nedkjøling, kan bidra til at personar som har falle i sjøen overlever.

Ny stortingsmelding

– Vi legg fram stortingsmelding om tryggleik til sjøs før sommaren. Denne rapporten blir sentral i meldinga og gir ei meir omfattande oversikt enn vi tidlegare har hatt i Noreg, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Røe Isaksen understrekar at meir kunnskap om kvifor ulykker skjer, er viktig for å styrke tryggleiken til sjøs.

– Kartlegginga viser at det blir fleire ulykker med fritidsbåtar, men at det heldigvis blir færre som druknar. Grunnstøytingar og kollisjonar utgjer ein mindre del av ulykkene med omkomne. Dei fleste omkjem på grunn av at båten kantrar eller ved fall over bord, seier han.

– Må bruke redningsvest riktig

– Brukarar av fritidsbåt bør tenkje over korleis dei kan forhindre kantringar, og dei bør tenkje gjennom kva dei kan gjere for å varsle best mogleg om kvar dei er og at dei er i naud. Dei må òg bruke flytemiddel på riktig måte, altså med belte og skrittstropp, seier havariinspektør Pål Brennhovd, som har vore med å utarbeide rapporten, til NTB.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i arbeidet med rapporten gjennomført ei omfattande kartlegging av norske fritidsbåtulykker.

Målet har vore å få eit større faktagrunnlag om omstende i samband med denne typen ulykker, og dermed få betre føresetnader for å vurdere kva for tiltak som kan styrke tryggleiken på sjøen.

Tiltaksplan

Rapporten vil bli eit viktig verktøy i Sjøfartsdirektoratet sitt arbeid med ein tiltaksplan mot fritidsbåtulykker.

– Dette viser at vårt fokus på bruk av flytevest har vore viktig, i framtida vil det òg vise seg å vere eitt av dei viktigaste tiltaka ein kan gjere for å redusere risikoen for dødeleg utfall av ulykker på sjøen, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Havarikommisjonen har henta informasjon frå hovudredningssentralane, politi og redningsmannskap om alle fritidsbåtulykkene i 2018. I tillegg har dei henta data frå historiske ulykker med fritidsbåt, òg ulykker utan skadde og omkomne, i tidsrommet 2008 til 2017. Det er første gong det er gjort ei så omfattande kartlegging av denne typen ulykker.

Nedkjøling

Sjøfartsdirektoratet meiner òg at rapporten viser kor viktig det er å ha gode hjelpemiddel til å komme seg om bord igjen, dersom ein er uheldig og hamnar i vatnet.

– I Noreg vil nedkjøling vere ein fare store delar av året, sjølv om ein bruker flytevest. Då er det viktig å ha ein god og funksjonell leider, seier seksjonssjef for fritidsfartøy, Petter A. Søreng, i Sjøfartsdirektoratet.

I fjor var det 22 ulykker med sakna eller omkomne, og totalt 23 personar omkom ved bruk av fritidsfartøy i norske farvatn. I 2017 omkom 29 personar i fritidsbåtulykker.