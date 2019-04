Nyhende

Politiet melder på twitter at ein patrulje drar til Hareid for å undersøke eit trafikkuhell tidlegare i dag. Ein fotgjengar skal ha blitt påkøyrd av ein bil, og blitt lettare skadd.

Til Vikebladet Vestposten opplyser politiet at det var ei ung jente som vart påkøyrd av ein bilist i eitt-tida i dag. Ho er no på veg til legevakt for ein sjekk. Påkøyringa skjedde ved rundkøyringa ved ferjekaia.