Nyhende

Jakob Lund Paulsen

Med 25 år aktive år bak seg som musiker, komponist, kordirigent og musikalsk leder har Jakob vært langt omkring i det musikalske landskapet.

Jakob er dansk men har bodd på Lillehammer i fem år. Han har i løpet av denne korte periode blitt en ettertraktet pianist, akkompagnatør og dirigent i både lokale, regionale og nasjonale kretser.

Han har akkompagnert mange ulike artister i både Tyskland, England Danmark og Norge; heriblant Bruce Guthro (CA), Erann DD (DK), Hanne Sørvaag (NO), Knut Anders Sørum (NO) og er fast medlem i bandet til Lewi Bergrud (NO).

Idag er Jakob også musikalsk leder for Fåberg gospelkor og Mjøsikale.

Hilde Langseth

Diabetesforbundet Volda og Ørsta

I samband med Årsmøte i Diabetesforbundet Møre og Romsdal, vart det bestemt at medlemmene som kjem frå kommunane; Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid vert overførte til lokallaget i Volda og Ørsta. Dette gjer at vi vert dobbelt so store, og har no over 300 medlemmar seier leiar i lokallaget Hilde Langlo.

Lokallaget arrangerer allereie aktivitetar i dei ulike kommunane for born og unge med diabetes, og familiane deira. Vi har på våren brukt å ha tur til Hakallegarden, og til hausten; gocart på Leikong, bading i Fosnavåg, samt bowling i Ulsteinvik.

Ny kontaktperson for born og unge er Renate Røyset Lillebø.

Diabetes-kafé i Volda

Torsdag 25. april vert det arrangert diabetes kafé ved Geiranger bakeri i Volda. På hausten har vi brukt å være på Fru Svendsen kafé i Ørsta. Vi tenkjer også å legge kafé/medlemsmøte til m.a. Ulsteinvik.

Interesserte finn oss på Facebook; @diabetesvoldaogørsta

Vårkafè på Flø

Ei strålande påskeveke ligg bak oss, der naturen har vist seg frå si aller beste side. Vi håper mange har kome seg ut, til fjells og fjøre, eller på kyrkjeveg. Den vakraste årstida på Flø står no for døra. Solnedgangane har kome på rekke og rad denne veka, kveld etter kveld går sola i horisonten der himmel og hav møtast, og ei stripe av raudt, gult og orange ligg att i havranda. Det er kanskje dette som er solegladselden, som eg hugsar dei eldre sa.

Fruene har i alle fall kvilt seg, fått nytt pågangsmot og arbeidsglede, og gler seg til å ta i mot gamle og nye gjestar førstkomande søndag. Held dette veret fram, set vi ut borda, så folk kan sitje ute og ta i mot våren på Flø.

Velkomne til alle ynskjer Fruene