Festkveld for og med Marie Lovise Widnes

Nyhende

Då byr Vanylven blandakor inn til festkveld med songar av diktaren frå Syltedalen, sjølv om ho i storparten av sitt vaksne liv har budd på Rise på Hareid. Dirigent for blandakoret, Sølvi Myklebust, fortel at det var svært lite av Widnes sine songar som var arrangerte for kor-framføring.

– Det er gjerne ho sjølv som har sett tone til dei fleste og framført dei med eige eller andre sitt gitarakkompagnement. Seint i haust bestemte vi oss for å gjere noko med dette, og Robert Skeide tende på ideen om å få arrangert songane for kor, med tilpassa melodiar og fleire stemmer. Han er mangeårig rektor i kulturskulen og dirigent for Ulstein mannskor, og som var eit av kora som i lag med oss på Svalbard.

Kasta seg rundt

Det resulterte i at Skeide kasta seg rundt, og i samarbeid med opphavskvinna begynte å samle i hop tonar og lage arrangement. Nokre dikt var utan tone og har fått melodiar, som det no vert urframføring av. Dei som Widnes sjølv har tonesett har fått kor-arrangement. I tillegg kjem Herre over jord og himlar, som Johan H. Grimstad har arrangert, men som Widnes sjølv ikkje har fått høyre.

– Oi, eg veit han snakka om det, men rakk han det verkeleg før han døde, sa Marie Lovise då vi fortalte det. Eg trur ho er glad for at det er laga eit arrangement i god Grimstad-ånd som ho no skal få høyre, seier Sølvi.

For diktaren sjølv har sagt ja til å vere til stades som heidersgjest i lag med kor-arrangøren Robert Skeide. Det vert sjølvsagt servering av god mat og kaffi, og går alt etter planen vil også andre gjestar dukke opp for song og deklamering.

– Det er eit storarbeid som er gjort, og vi har øvd iherdig sidan januar. Tekstane og melodiane har vi blitt utruleg glade i. Det vert eineståande og vonleg ei skikkeleg kosestund. Vi gler oss veldig, seier Sølvi Myklebust.