Tentro høgstidsdag på Sjøborg

Skrive av Kari Marie Øvrebøe

Lokalt samarbeider Filadelfia Ulsteinvik, Sion Gurskøy og Ulsteinvik Bibelsenter om Tentro («tenåringstro»). Tentro er for ALLE – det er ingen forpliktelse å vere medlem i ei av menigheitene, eller at man tilhøyrer ein kristen samanheng. Det er heller ikkje et krav om å vere døypt eller å la seg døype i forbindelse med Tentro.

Tentro er ei frikyrkjeleg konfirmasjonsundervisning, som man kan velge i staden for å konfirmere seg kyrkjeleg eller borgarleg. Opplegget byggjer på den kristne lære og har denne som rammeverk. Tentroundervisninga og læringsforma har eit moderne uttrykk som fengjer ungdomen.

Årets Tentrokull 2018/2019 består av følgjande konfirmantar:

- Calum Lonie, Ulsteinvik

- Camilla Meinseth, Ulsteinvik

- Kyrre Meinseth, Ulsteinvik

- Noah Hegvik Øvrebø, Ulsteinvik

- Joel Ulfstein, Ulsteinvik

- Lukas Ertesvåg, Djupvik

- Gabriel Overvåg, Ulsteinvik

- Simon Muren Ulvund, Gjerdsvika

- Naomi-Estelle Knotten Torvik, Bølandet

- Kohob A. Haile, Ulsteinvik

- Isak Ringstad, Ulsteinvik

- Ester Peterson, Hareid

- Konrad Strand Hide, Ulsteinvik

- Andreas Hofseth Televik, Ulsteinvik

Dei har følgt Tentro-undervisning annakvar veke dette skuleåret, og laurdag 27. april kl. 12 avsluttar vi Tentroåret med høgtidsdag og frikyrkjeleg konfirmasjon på Sjøborg.

Det blir mykje variert og innhaldsrikt program, - verd å få med seg! Vi ønskjer å fylle Ulstein si kulturelle storstove denne laurdagen.

Ulsteinvik Bibelsenter sitt lovsongsteam leier oss i lovsongen.

Alle er hjerteleg velkomne til konfirmantane sin store festdag.