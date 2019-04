Nyhende

Skrive av Judith Gautestad, Ulsteinvik

Jeg ble ganske målløs da jeg så to karer i ferd med å sette opp forbudtskilt mot å mate ender og andre fugler i dammen ved Amfi. Matingen er noe både barn, voksne og fuglene selv setter stor pris på.

Det betyr mye å få litt kontakt med våre ville fugler selv i en liten dam. Når en bygger ut en dam, må det forventes at fugler tiltrekkes stedet, og en vinter uten foring vil nok ta livet av mange av dem. Bydua som kom hit for et par år siden, har det vært stor glede i å gi litt ostebiter og lettkokte havregryn, og nå er det liksom meningen at det skal ta slutt? Kan bare si at det kommer ikke til å etterfølges av undertegnede.

Ville fugler og dyr har like stor rett til å leve her som vi, forsøplende menneskerase som vi er? Ulsteinvik har en god bestand av fiskemåker det er verdt å ta vare på. Ellers i landet er de sterkt nedadgående, flott da at leve- og hekkeområder blir fjernet pga dårlig kunnskap om og respekt for vår natur, som vi tross alt er avhengige av. En dam uten noe liv er det liksom målet?

Jeg observerer stadig søppel i og langs hele Sauneselva fra Saunesmarka, avfall som går rett i havet!! Siden vi fikk Sauneselva som nærmeste nabo, har det ikke bare vært en udelt glede å se utviklingen. Den har blitt en åre for alt mulig slags plast og søppel fra næringslivet i området.

Plast og søppel flyter utenfor butikkene, og på en vindfull regnværsdag, går det rett i elva. Ikke å forglemme all byggningsisoporen etter en orkan som ligger spredd over hele våtmarksområdet der oppe, der jeg har plukket opp nedslitte deler i elven av dette svineriet siden vi kom.

En annen ting er å se den voldsomme vannføringen elva får når det er kraftig nedbør, og dette vil nå bli verre når Saunesmarka ut fra kommunens arealplan snart blir utbygget innover myrområdene. Våtmarksområdet blir bygd ned sakte men sikkert, til fordel for forretningsdrift, som likegodt kunne ligge på andre siden av veien.

Et våtmarksområde fungerer som en svamp, og gir leveområde for både frosk, insekter og annet dyreliv. Våtmarksområder er det svært vanskelig å få tilbake, og umulig hvis de dreneres og nedbygges. Sauneselva er en åre til liv, for piggsvin, fugler, islandshestene og ikke å forglemme ørreten som fikk svært dårlige livsvilkår da dammen ble nesten sperret med en høy demning ved Amfi.

De kommer seg bare ut når det er flom, og om årets yngel overlevde siste graving i Saunesmarka nylig er usikkert. En stor skam. Et levemiljø der det ikke er plass til alle, til glede for alle, er ikke et sted jeg ønsker å leve. Over tid ser flere og flere av oss at det som ikke passer inn skal bort, om det er fugler eller andre dyr.

Det blir et sterilt og trist samfunn som sakte men sikkert iallefall kveles av søppel. Observerte både solbriller, blomsterpotte, plastflaske og potetgullpose pluss diverse annet som er i dammen og elven langs Amfi. Det er vel en plikt å fjerne slikt også da.

Og som en siste digresjon, snakkes det om å rydde strender for plast, men at det ligger i hekker, langs veier og i sentrum, gjør for noen liksom ingenting, det er noe en må plukke opp hele året. Moralen er selvsagt at slikt skal man ikke kaste fra seg på gale steder overhodet.

Og noen holdningskampanje fra kommunens side er det liksom ikke noen vits i ser det ut til. Dette kan ikke overlates til lærere på skolene og enkeltpersoner. Det er ryddeinnsats i ny og ne, men det er tydeligvis ikke nok. Ingen andre som reagerer på forsøplingen? Forbud mot mating av fugler og bevisstløs kasting av avfall er noe vi i Ulstein ikke må tolerere.