Nyhende

Banksjefane i Sparebanken Møre, Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Nordea lokalt fortel at dei og kollegaene deira er særs opptekne av å gje unge menneske gode råd kring personleg økonomi. Nettopp for å bidra til at fleire får ein god start på vaksenlivet.Ellen Kvalsund, banksjef personmarknad Sparebanken Møre avdeling Ulsteinvik, meiner det er viktig å opplyse dei unge håpefulle, som med tida skal ut i verda og ta eigne økonomiske avgjersler.