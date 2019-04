Over ein halv million nordmenn gjer skattetabbar

Nyhende

(NPK-NTB): 520.000 nordmenn droppar ein grundig sjekk av skattemeldinga før dei sender den inn, viser ei ny undersøking. – Skattetabbe av dimensjonar, meiner økonom.

Siste frist for å sjekke og endre skattemeldinga for i fjor nærmar seg. Ved midnatt tysdag 30. april stenger Skatteetaten denne moglegheita, og for dei som ikkje gjer endringar eller søkjer om utsetjing, blir meldinga levert inn automatisk slik ho er.

Det kan i verste fall bety at ein betaler meir skatt enn ein eigentleg må, eller at ein må betale straffeskatt viss skattemeldinga inneheld feil.

Ei undersøking Respons Analyse har gjort for Sparebank 1, viser at svært mange kan ryke på denne smellen. Ein av ti svarar at dei hoppar over alle tala og berre sjekkar om dei får pengar tilbake eller baksmell når dei les skattemeldinga. Det svarer til 480.000 nordmenn.

I tillegg svarer 2 prosent av dei spurde, tilsvarande 100.000 på landsbasis, at dei ikkje eingong vil opne skattemeldinga i det heile.

– Det er ein skattetabbe av dimensjonar å ikkje ein gong kaste eit blikk på tala som dannar grunnlaget for utrekninga av skatten. Over ein halv million nordmenn risikerer å gå glipp av verdifulle frådrag og ende opp med å betale for mykje i skatt, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– Ingen fasit

Av dei som ikkje sjekkar tala i skattemeldinga, oppgir 36 prosent at den viktigaste grunnen er at dei reknar med at det som står der er korrekt. 24 prosent seier årsaka er at dei ikkje forstår det som står der.

Ifølgje Gundersen er opplysningane i skattemeldinga stort sett riktige, men ikkje alltid. Det kan skje feil, og i tillegg er det fleire opplysningar som ikkje er oppførte og som kvar enkelt må fylle ut sjølv. Det gjeld til dømes utgifter til jobbreise og pendlarutgifter. Desse utgiftene kan gi frådrag og mindre skatt.

– Det er ikkje ein fasit nedst i skattemeldinga, det er ei misforståing. Beløpet som står oppført til gode eller som du er skuldig, er ei førebels utrekning. Ein liten innsats kan gjere at du kjem betre ut av det enn det ser ut til, seier forbrukarøkonomen.

Dei fleste får igjen

Førebelse tal frå Skatteetaten viser at 2,9 millionar nordmenn ligg an til å få pengar tilbake, medan 800.000 ligg an til å måtte betale restskatt.

Dei som får igjen pengar, ligg i snitt an til å få 11.000 kroner inn på konto når skatteoppgjeret blir utbetalt frå 27. juni og utover. Den gjennomsnittlege baksmellen ligg på 25.900 kroner, ein sum som må betalast tilbake til statskassa innan 31. mai.

Gundersen meiner det er fleire grunnar til å setje av nokre ekstra minutt til å ta ein grundig sjekk av skattemeldinga før du sender ho inn.

– Dei minutta du bruker på å sjekke tala og jakte frådrag kan vere verd fleire tusen kroner. Og som ein ekstra bonus får du betre innsikt i korleis økonomien din har utvikla seg det siste året, seier han.

Ti tips frå forbrukarøkonomen før du leverer skattemeldinga

1. Sjekk inntekta. Skattefrie frynsegode og godtgjersler kan vere oppført feil som lønn.

2. Før opp reisefrådrag eller pendlarfrådrag. Dette er IKKJE fylt ut på førehand. Bruk gjerne kalkulatorane til Skatteetaten for utrekning av frådrag.

3. Sjekk at alle utgifter til barnepass er med. Det kan vere manglar i oppgåvene frå barnehage og SFO. Ikkje gløym utgifter til privat barnepass og køyring til og frå barnehage.

4. Få med frådrag for fagforeiningskontingent og gåver til frivillige organisasjonar som er godkjente for skattefrådrag.

5. Sambuar og felles lån? Hugs fordeling av rentefrådraget. Sambuarar må ha avtale om fordeling av renteutgiftene.

6. Privat lån eller lån frå arbeidsgivar? Før opp rentene og få frådrag.

7. Bruk frådragsrettleiaren på skatteetaten.no. Den skal hjelpe deg å finne dei mest vanlege frådraga du har krav på.

8. Refinansiert? Du får frådrag for utgifter til takst og andre kostnader eller gebyr.

9. Funne feil eller gjort endringar? Du kan sjølv gjere ei ny skatteutrekning på www.skatteetaten.no.

10. Restskatt? Viss du betaler skuldig skatt innan fristen 31. mai, slepp du renter på restskatten. Les om fristane for betaling av restskatt på sidene til skatteetaten.