Song om skaparverket

Nyhende

Laurdag ettermiddag framførte Hareid Barnekantori musikalen «Å, så vakkert!» av Hans-Inge Fagervik.

Tematikken var alvorleg. Det var frå skapinga av universet og jorda. Alt var vakkert, song dei. Men så gjekk noko gale. Det var ikkje rettferd på jorda, noko som vart forklart med at nokre menneske er grådige. Og borna song om forureining og forsøpling, noko må skje. Innimellom songane veksla borna på å lese opp ein tekst som introduserte problematikken. Ei jente fortalde med enkle ord om FN. Men er det noko me kan gjere, spurte ho. Klart vi kan, ropte resten av koret tilbake og storma scenen og song sterkt om å at her kjem dei og vil skape rettferd så alle barn i verda får oppleve Guds kjærleik. Dei er minst, men dei er størst. Dei song også om å høyre saman, du er del av ei rekkje med fleire generasjonar. Og dei bad Gud passe på jorda vår. Men dei var også inne på at menneska må ta grep.

Korsongarane song fint og hadde lært seg mykje tekst utanboks. Og dei var flinke til å lese tekst mellom songane. Ein del av jentene song også solo, og greidde det veldig fint.

Dei hadde enkle og effektfulle rekvisittar og rørsler til songane.

Best stemning og trykk vart det på nummeret der Roy-Andre «Zvor» Øvrelid var med på. Det var tydeleg at både han og borna kosa seg i lag oppe på scenen. Tekstane til Fagervik var på bokmål, men «Zvor» framførte teksten på hareidsdialekt, noko som friska opp. Her var det også ei av koristane som rappa vers, medan resten av koret song med på refrenget. På dette nummeret var Hareid Barnekantori kledde i Kontrollert Kaos-skjorter, solbriller og caps.

Dette nummeret vart framført ein gong til etter ein god pause med nydelege kaker, kaffi og loddsal.

Deretter framførte «Zvor» hans eigen hit «Discokula», til stor glede for dei frammøtte. Barnekantoriet fekk syngje med, og då stilte dirigenten Sissel Anita Riise og kantor Ida Teige seg også opp og song med. Teige spelte tangentar under konserten og Robert Kirkebø trommer. Øystein Liavåg var ansvarleg for lyden.

Pengane som kom inn går til å støtte eit misjonsprosjekt i Thailand.