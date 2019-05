– Vi står på skuldrene til kjempar

Nyhende

Medan folk flest nytta fridagen sin på anna vis, markerte Ulstein SV arbeidarane sin internasjonale kampdag med 1. mai-frukost på Skollebakken.

– I år er det 100 år sidan 8-timersdagen vart innført i Noreg. Dette var ikkje noko som brått vart innført av vennlege styresmakter, sa Marit Aklestad. Ho sit i dag i Ørsta kommunestyre for Sosialistisk Venstreparti og er Ørsta SV sin førstekandidat ved lokalvalet til hausten.

Den bunadskledde 1. mai-talaren gav eit kort tilbakeblikk på korleis 8-timerdagen vart innført her i landet, gjennom arbeidarane ved Thune Mekaniske Verksted sin aksjon der dei forlèt arbeidet etter åtte timar den 1. mai 1918. Liknande aksjonar fann stad landet over, saman med streikar og demonstrasjonar og året etter vart det innført åtte timars normalarbeidsdag her i landet.

– Vi fekk ikkje 8-timarsdagen. Vi tok han. Fagrørsla tok han. Seinare har fagrørsla kjempa fram ei mengde andre gode som vi i dag tek som sjølvsagde, som til dømes betalt ferie, sjukeløn, arbeidsmiljølova, overtidsbetaling og mykje anna, sa Aklestad, som og sa at ho særleg slike dagar kjenner det som om ho står på kjempane sine skuldrar.

Ho meinte likevel at det framleis er mykje som er urettvist i arbeidslivet.

– Vi kjempar mot sosial dumping der underbetalt arbeidskraft frå utlandet ikkje har dei same rettane som resten av arbeidslivet. Vi kjempar også vidare for heile, faste stillingar i helse- og omsorg og for å unngå mellombelse stillingar, kutt i pensjonsordningane og svekking av arbeidsmiljølova, sa ho. Aklestad retta også merksemda utover mot det internasjonale samfunnet.

– Dei som syr kleda våre og utvinn metall til mobiltelefonane våre, som jobbar som slavar under umenneskelege tilhøve, gjer dette for at vi skal kunne forbruke, kaste og øydelegge jorda.

LO sin hovudparole i år er «Sterkare fellesskap».

– For oss i SV er små skilnader og sterke fellesskap vår viktigaste verdisak ni framfor lokalvalet. Eit samfunn med mindre skilnader er ikkje berre betre for den einskilde, men det gjer oss også sterkare som samfunn. Når skilnadane aukar, skaper det også avstand, sa Aklestad og synte til demonstrasjonane i regi av Dei gule vestane i Frankrike.

– Dette er ei stor gruppe, mange av dei kjem frå landsbygda, og dei kjenner på avmakt og urettferd av di dei vert haldne utanfor dei goda som mellomklassen i byane får ta del i, sa Marit Aklestad.

Bunadsgeriljaen

Aklestad hadde ikkje på seg gul vest, derimot hadde ho tatt på seg bunaden sin.

– Det har eg gjort i solidaritet med mine medsøster nord i fylket og i landet elles, forklarte ho.

Dei bunadskledde damene som kjempar for fødetilboda ute i distriktet har blitt lagt merke til.

– Vi tek på oss det finaste vi har for å kjempe for det kjæraste vi har. Er ikkje våre fødslar, våre ungar, våre liv, like viktige som i resten av landet? Kva skal vi med ein helseminister som ikkje ser likeverdige helsetenester som si viktigaste sak? Det skulle ikkje vere naudsynt å seie det, men sjukehus er til for folk og ikkje for å drive butikk, sa Marit Aklestad.

Ingvild Sunde Stokke frå Natur og Ungdom i Volda heldt også ein appell. Ho kom mellom anna inn på klimastreikane som skuleelevar over heile verda har tatt del i.

– Vi har sagt meininga vår tusen gongar, men det ser ikkje ut til at regjeringa eller politikarane forstår alvoret. Dei vil at dette er noko vi skal sitje på klasserommet og diskutere med naturfaglæraren vår, sa Sunde Stokke som varslar ny skulestreik den 25. mai.

– Når vaksne oppfører seg som born, må borna oppføre seg som om dei var vaksne, konkluderte ho.

Elles deklamerte Morten Feiring fleire dikt frå boka som han har gitt ut i lag med Gerd Vik Flø og Unni Takseth og dei to fotografane Roar Hatløy og Stig Hole. Allsong og loddsal stod òg på programmet.

Jon Osnes i Ulstein SV sa seg nøgd med frammøtet, frukostgjestane omfatta også tilreisande frå Hareid.

– Oppmøtet har lagt jamt på nokre og tredve kvart år, dette plar vere eit kjekt og vellukka arrangement, sa Osnes.