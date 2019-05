Nominert til nasjonal innovasjonspris på 500.000 kroner

Nyhende

Ulstein kommune er saman med dei to andre kommunane Trondheim og Fjell nominert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin innovasjonspris for 2019. Innovasjonsprisen er på 500.000 kroner, og vert delt ut i Arendal 6.- 7. juni. Det skriv Ulstein kommune på sine heimesider torsdag.

Det er ein jury som har vurdert til saman 20 kommunar, ifølgje Direktoratet for forvaltning og IKT.

– Dette er ei fjør i hatten. Nominasjonen anerkjenner at vi tek behovet for kontinuerleg innovasjon på alvor. Eg er stolt av å leie ein kommune med så mange dyktige folk i alle ledd av organisasjonen som let seg inspirere av nye moglegheiter, seier ordførar Knut Erik Engh.

– Vi er sjølvsagt stolte over å bli nominerte som ein av tre kommunar. Vi har dokumentert at vi kan omsette idear til resultat, seier rådmann Verner Larsen og legg til:

– Det skjer mykje viktig nyskapingsarbeid i kommunen vår. Vi går nye vegar i både helse- og omsorgsetaten, i oppvekst- og kulturetaten, i teknisk etat og i sentraladministrasjonen. Samskaping og dialog med innbyggarane, frivillige, næringslivet og offentlege aktørar er ein føresetnad for å lukkast. Sterk politisk forankring har vore avgjerande for framdrifta i nyskapingsarbeidet vårt. Dei politiske utvala og råda har behandla nyskapingsstrategien vår grundig. Formannskapet har ei nøkkelrolle som fast innovasjonsutval, og løyvde så seint som i mars pengar til eit forprosjekt om sjølvkøyrande bussar i Ulsteinvik, seier rådmannen.

Teknologisatsinga

Spesielt teknologisatsing i skulen, som Vikebladet Vestposten har skrive mykje om tidlegare, blir trekt fram i søknaden om å bli nominert.

– Det er svært positivt at satsinga vår blir lagt merke til. Vi har arbeidd systematisk med innovasjon og nytenking i lang tid, med spesiell vekt på digitalisering for framtida, seier Gry Nordal, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Ulstein er den første kommunen i landet der alle elevane lærer å programmere. Kommunen og Høgskulen i Volda har saman skapt Ulsteinmodellen, der alle lærarane i kommunen får vidareutdanning i bruk av digitale verktøy og ressursar i undervisninga. Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt viktig støtte til teknologisatsinga. Organisasjonen Lær Kidsa Koding har elles vore ein viktig medspelar.