Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal opplyste til Vikebladet Vestposten like før klokka 12.00 torsdag formiddag at det har vore ei arbeidsulukke på Ulstein Verft sitt område i Ulsteinvik.

Vedkomande er ifølgje politiet skadd i ein fot, og ein luftambulanse var på dåverande tidspunkt på veg for å hente personen. Fleire har også tipsa lokalavisa om at to ambulansar litt før dette køyrde gjennom Ulsteinvik sentrum med sirener på, på veg mot verftet.

Lene Trude Solheim, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Ulstein Group, fortel til Vikebladet Vestposten at det er ein tilsett frå ein av underleverandørane til verftet som er skadd - og at vedkomande no er sendt til sjukehus med luftambulanse.