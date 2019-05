244 utan arbeid i Hareid og Ulstein

Nyhende

Talet på arbeidslause i fylket er på veg nedover, men framleis ligg ytre søre Sunnmøre i toppen.

I Møre og Romsdal er 2,2 prosent av arbeidsstokken heilt utan arbeid ved utgangen av april, syner månadsstatistikken frå NAV.

I Hareid er prosenten 4,0. Dette gjeld 60 menn og 43 kvinner, i alt 103 personar. Dette er 7 fleire enn ved utgangen av mars, men 19 færre enn på same tid i fjor.

I Ulstein er 3,1 % av arbeidsstokken heilt utan arbeid. Dette er 141 personar, 81 menn og 60 kvinner. Talet på ledige har ikkje endra seg den siste månaden, men i høve til same periode i fjor er det ein nedgang på 19 personar.

Herøy kan notere seg for ein kraftig nedgang i talet på ledige det siste året, frå 246 til 164 personar. Ved utgangen av månaden er 93 menn og 71 kvinner heilt utan arbeid i Herøy, noko som utgjer 3,6 prosent av arbeidsstokken.

Sande har hatt ein liten oppgang i arbeidsledige sidan i fjor, på fire personar. Sande har ein arbeidsløyseprosent på 3,1, dette omfattar 41 personar, 28 menn og 13 kvinner.

I Vanylven er arbeidsløyseprosenten nede 0,7. Fem menn og seks kvinner er heilt utan arbeid, noko som er fem færre enn ved utgangen av mars.

– Vi har hatt god utvikling i dei fleste områda dei siste månadane og ved utgangen av april er det ingen kommunar som har over fire prosents arbeidsløyse. Samanlikna med landet har vi hatt ei god utvikling i år. I januar hadde vi same arbeidsløyseprosenten som landet elles, men gjennom vinteren og våren har vi hatt ei betre utvikling. No har vi ei arbeidsløyse som er 0,13 prosentpoeng lågare, seier NAV-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland.