Vindturbinar, nei takk!

Nyhende

Vi har i Norge igjen 12 % av såkalla urørt natur, som har fått stå i fred sidan siste istid. NVE åpnar for ei storstilt rasering av desse små restane av natur der dyr og menneske har fått utfalde seg fritt. Heile Hareidlandet ligg inne i eit av 13 felt som NVE meiner er svært høvelig for å utvikle turbinindustri. Sunnmøre og forøvrig resten av Norge tener stort på turistar som vil sjå denne urørte naturen. Og ikkje for å gløyme Nordmannen som fleire ganger i veka tek ein tur ut i fjellheimen eller urørt kystnatur for å nyte ei stille stund borte ifra alt stresset i kvardagen. Det er ein livsstil, eit levesett som står på spel om NVE får det som dei vil. I Trøndelag vil det, etter planane som er framlagt ikkje vere mulig å sjå nokon vei opp eller ned langs kysten utan å sjå ein vindturbin! Turistane kjem ikkje for å sjå på industrifelt med turbinar som kan vere heilt opp i 250 m høge. Nordmenn kan ikkje stresse ned i natur som er rasert og full av lydforureining!

Dyrelivet tek også stor skade av denne utbygginga. Dyretrakk vert øydelagde, og det har vore tilfelle der både hjort og elg har gått utfor stup som har vorte skapte midt i dyretrakka under utbygging. Utbygginga står for ei rasering utan sidestykke. Kvar turbin treng ca ei halv fotballbane i storleik der dei vert montert, og skaper store sår i landskapet. Eit forskningsprosjekt i Spania seier at kvar vindmølle tek livet av så mykje som 400 fugl i året. Vingane på turbinane går så fort rundt at fuglane ikkje greier å beregne dette. Dei vert trefte, bryt bein eller mistar vingar og kan vere i live når dei har kræsjlanda. Der går dei ofte ein sakte død i møte. I Norge har ein domstol gitt ein mann 10 000 kroner i bot for å drepe ei skjære. Så langt har Turbinparkane på Smøla drept over 90 Ørn og andre rovfuglar som vert rekna for å vere freda i dette landet. Kva bot får eigar og utbygger for dette?!Det er også forska på innsekt, der rapportane viser at store mengder innsekt dør i møte med turbinane. I Frankrike seier bøndene at beitet under vindturbinane er umulig å bruke. Dyra flyktar unna den lavfrekvente lyden dei lagar og vil ikkje gå nær. Kva forsking har dei evt om skade/effekt på mennesket?

Utbyggerane fristar kommuner med litt slunkne kommunekasser med inntekter , arbeidsplasser og støtte til både det eine og det andre. Problemet her er at glansbiletet raknar fort. Dei såkalla stillegåande vindturbinane som ikkje skulle forstyrre nabolaget, bråkar. Dei har ein lavfrekvent lyd som er til konstant irritasjon og plage for dei som er så uheldige og få desse industrifelta i nærleiken. Ein finsk pilotstudie syner at lavfrekvente lydar, kalt infrasounds fører til søvnplager og stressliknande symptom for befolkninga som bur innan en radius på 15 km frå vindturbinen. WHO har også tatt tak i dette problemet med vindforureining og held på å utvikle retningslinjer for kva som skal vere såkalla lovlig støy. Retningslinjene deira anerkjenn at lyden frå vindturbinane er meir enn irritasjon og at kronisk støy bidreg til hjertesjukdommar, manglande søvn, hørseltap, tinnitus, stress og negativ verknad på blodtrykk og hjerte. Alle desse symptoma er velkjente i områder som har hatt vindturbinar over lang tid. Vidare seier dei at støyen bør reduserast til under 45db sidan støy frå vindturbinar over dette er kjent for å ha negativ innvirkning på helsa. I Tyskland er det no innført lovverk som hindrar utbyggerar i å bygge vindturbinar nærare boligar enn 10 ganger høgda av vindturbinen. Sjølv denne lova ser ikkje ut til å vere streng nok om ein ser kva plager folk får i ein radius av 15 km. Så vidt eg veit har vi i Norge ingen lover som beskyttar oss frå å få vindturbinane rett i nærleiken. Turbinane har også lamper på toppen som blinkar døgnet rundt. Det vert rett å kalle det heile for synsforureining. Noko særlig med arbeidsplasser skaper dei heller ikkje etter grunnarbeidet er over. Felta vert selde til utlandet og selskap utanifrå tek seg av drifta. Inntekta stikk eigarane av med.

Ei vindmølle har eit livsløp på ca 20 å. Vingane på turbinane er ikkje mulig å gjenvinne, og det vil krevje store ressursar å destruere dei. Avfallet etter dette er svært giftig, og vert dei kverna opp skaper du nanopartiklar som kan vere skadelig for folk som pustar dette inn. Turbinane er også meir kostnadskrevande og lage enn det dei vil produsera av inntekt i løpet av levetida. Det lønner seg no pga subsidiar som kraftkundane i dette landet vert tvungne til å betale gjennom strømregningane våre.

Dersom ein legger til grunn realistiske forutsetninger seiast det at ved vidare elektrifisering i Norge, vil behovet for ny, fornybar energi i landet trulig vere om lag 15-20 Twh. Og dette er det ikkje noko problem å skaffe utan utbygging av vindmøller. Sivilingeniør Erik Fleischer har regna på påstanden om at Norge treng store mengder med vindkraft for å fullelektrifisere Norge, og svaret er kort og enkelt nei. Norge har meir enn nok til å dekke eige behov utan å gi nye konsesjonar for utbygging. Ein vindturbin er ei svært ustabil kraftkilde og er i snitt i drift på full effekt 30 % av tida. Når det bles mykje fører ho mykje energi inn i ledningsnettet vårt og når det er stille vert det null niks. Meininga med denne utbygginga er at Norske husstander skal måtte nøye seg med ei svært ustabil kraftforsyning medan den stabile krafta, vannkrafta, vert seld til utlandet. Dei vil få ein krafgaranti, vi får det ikkje. Her kjem AMS målerane inn. Dei er ikkje berre til for at du skal kunne følgje med time for time. Dei er der for at kraftselskapa skal kunne koble ut straumen din når forsyninga er ustabil. Tenk deg at du sit og følger VM finalen i fotball eller kanskje er det julemiddagen som vert førebudd- og der vart du jammen kobla ut. Skal vi finne oss i slikt? Tyskerane har ikkje fått det til å fungere, og det kjem vi ikkje til å gjere her heller. Fleire stader b.a i California står det store parkar til nedfall og skjemmer landskapa. Turbinane er øydelagde og ingen tek ansvar for oppryddinga. Både Tyskerar, Franskmenn og Italienerar protesterar no mot meir utbygging og vil helst ha fjerna det som allereie er der. Kvifor skal vi gjere same feil?

Ei oppgradering av vannkraftanlegga vi allereie har vil dekke dei vidare behova Norge har for elektrisitet. Det Norge i realiteten kan bidra med av fornybar energi til resten av verda er som ein dråpe å regne i det store og det heile. Norge kan ikkje ”redde” resten av verda og Norsk natur skal ikkje ofrast på klimaalteret for det såkalla grønne skiftet.

Sist og ikkje minst så har NVE sett ei høringsfrist som er særdeles kort! Ein gjer vel i å merke seg at der innspelmøta vil finne stad, er i Lillestrøm 6 mai, Kristiansand 12 juni, Bergen 23 mai, Trondheim 12 juni og Hammerfest 17 Juni. Det er å forvente at politikerane våre stiller opp her for å protestere på vegne av befolkninga. Dette vert ei avgjerande sak for stemmegivninga i haust. Kva parti vil rasere nærmiljøet for ein svært kortsiktig gevinst? Kva parti vil stå fram og sette foten ned og støtte naturen og folket sitt NEI !!!