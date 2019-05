Gjorde uvanleg funn i fruktdisken

Nyhende

I fare for å verte omtalt både av BA-desken, P3-morgen og andre som elskar kuriøse lokalavisnyhende, tek vi likevel sjansen på å presentere denne "siamesiske" bananen som Torill Kleven fann då ho kom heim frå laurdagshandel på Rema1000 i Ulsteinvik.

- Bananen låg inne i ein pose saman med andre, helt vanlege bananar. Naturen er spesiell, seier Torill.

Samanvaksne bananar er ikkje så veldig uvanleg, men dei fleste vert sortert ut hos produsenten før dei endar i fruktdisken.

Under overskrifta "Du gjetter neppe hva Astrid fant i bananen fra Coop" fortel Avisa Nordland om Astrid Lauritzen frå Bodø som gjorde eit liknande funn i 2014. Der fortel Coop Norge at dei har ein avtale med bananplantasjane som dei samarbeider med, at slike bananar skal plukkast ut og ikkje verte eksporterte.

No er nok lesarane spente på korleis bananen såg ut inni. Ville Torill finne ein samanvaksen banan innanfor det felles skalet? Eller?

- Då eg opna skalet låg det to vanlege bananar inn, avslører ho.