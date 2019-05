Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal skriv søndag på twitter at ein person i Hareid kommune fleire gongar ringde naudnummera 112 og 113, men utan at personen var i noko form for naud.

Ifølgje politiet enda dette med at dei møtte opp heime hjå personen og tok beslag i vedkomande sin mobiltelefon.