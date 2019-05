Feirar med fjelltur, gratis grillmat og jubileumskamp

Nyhende

Då Haddal Idrettslag skulle feire 50-årsjubileet sitt i fjor haust måtte heile arrangementet avlysast på grunn av ufyseleg vêr. No inviterer dei til jubileumsfest på nytt.

Det skjer på dagen 51 år etter at Haddal Idrettslag vart skipa 25. mai 1968.

22. september i fjor var det lagt opp til stor feiring, men då festdagen nærma seg var vêrutsiktene så dårlege at arrangørane valde å utsetje feiringa til neste år.

No er tida komen, førstkomande laurdag er det endeleg tid for jubileumsfeiring, på laget sin 51-årsdag.

Det første som står på programmet er motbakkeløpet «Garnestua Opp». Turen opp til den 654 høge fjelltoppen kan naturlegvis også takast som ein fjelltur.

Det vert frammøte og registrering på Løset. For raskaste kvinne og raskaste mann vankar det premiar, i tillegg vert alle deltakande born opp til 12 år premierte. Det vert også ei eiga mosjonsklasse.

Sjølve festen vart på Solsida stadion.

Her byr Haddal IL på gratis grillmat, drikke, kaffi og kaker, sponsa av Rema1000 og Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Under markeringa på stadion vert det premieutdeling etter «Garnestua Opp», aktivitetar for borna og straffesparkkonkurranse for dei som ønskjer å prøve seg på det.

Sparebank 1 stiller dessutan med eige lag i ein eigen jubileumskamp denne dagen. Team Sparebank 1, under leiing av Stig Brautaset, møter då Team Haddal, med lagleiar Cato Rogne, til ein fredeleg kappestrid.