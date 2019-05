Undersøkingar om vindkraft gir ulike resultat

Nyhende

Tidlegare undersøkingar har vist at storparten er positive til vindkraft. Ei ny undersøking frå Den Norske Turistforening viser det motsette.

Ei undersøkingar gjort av Respons Analyse på vegner av Agder Energi har tidlegare vist at over 80 prosent av nordmenn mellom 16 og 34 år, og 63 prosent av dei over 65 år, er positive til vindkraftutbygging.

I ei ny undersøking utført av Norstat på vegner av DNT svarer 55 prosent av dei under 30 år at dei er positive til vindkraft, men resultata endrar seg på spørsmål om kvar anlegga skal byggast. Då svarar 63 prosent at dei er imot anlegg som rører ved urørt natur, og 76 prosent er imot utbygging som forstyrrar dyreliv.

– Folket ser at klima og natur heng saman. Byggjer vi ned urørt natur gjer vi uoppretteleg og dobbel skade. Å bevare eit biologisk mangfald er nøkkelen til å løyse klimakrisa, seier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i ei pressemelding.

Undersøkinga viser at totalt 60 prosent er imot utbygging av vindkraft dersom det er betydelege inngrep i urørt natur. Undersøkinga viser også at 71 prosent er imot dersom det vil forstyrre dyrelivet.

Det er allereie gitt konsesjon til 1.800 vindkraftutbyggingar i landet. DNT meiner andre løysingar må bli undersøkte før det blir bygd fleire vindkraftanlegg. Heile 58 prosent svarer i undersøkinga at dei meiner andre kjelder til fornybar energi må bli satsa på framfor vindkraft.