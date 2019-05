Nei takk, NVE

Nyhende

Nyleg vart vi fortalt at NVE har peikt ut de beste plasseringane for vindmøller i landet og vårt område er eit av desse. Bakgrunnen for denne kartlegginga er EUs behov for utsleppsfri energi og den skal visst skaffast på kostnad av våre fantastiske natur- og rekreasjonsområde.

Trass at vi pr. dags dato har ein overproduksjon på ca. 15 TWh (15 milliardar kilowattimar) så meiner enkelte at vi skal ofre enda meir natur og friluftsområde for å auke overproduksjonen og skaffe billig straum til EUs medlemsland.

For min del vil eg vere tydeleg allereie no, før eventuelle konsesjonssøknader og behandling startar, at det er uaktuelt å fylle fjell og rekreasjonsområde med vindmøller uansett EUs eller andres behov. Utbyggarane er oftast offentlege eigde kraftselskap som Tussa og Tafjord kraft og vi må allereie no gi klar beskjed om at dei kan spare seg søknader om vindmølleutbygging i vår region.

En må gjerne fylle kystlinjer og andre tilgjengelege område i EU, men våre kyst og fjellområde får dei ikkje tilgang til, anna enn å besøke dei til fots for å sjå den unike naturen vi alle bør slå ring om for all framtid.

Skal ein auke kraftproduksjonen så får det bli gjennom fornying og modernisering av eksisterande vasskraft, der det er eit betydeleg potensial.

Oskar Grimstad

Ordførarkandidat Hareid